Parlamentul denunță în prima lectură două acorduri cu CSI

Este vorba despre denunțarea Acordului cu privire la restituirea valorilor culturale și istorice statelor de origine și a unui Protocol privind ordinea transmiterii substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor, a armelor și munițiilor. În acest sens, Parlamentul a susținut în prima lectură denunțarea celor două tratate.

Potrivit unui comunicat al Parlamentului, la inițiativa Ministerului Culturii, deputații au votat pentru denunțarea Acordului cu privire la restituirea valorilor culturale și istorice statelor de origine. Încheiat în 1992, documentul a fost aplicat foarte limitat, întrucât comisia interguvernamentală responsabilă de elaborarea mecanismului de restituire nu a fost constituită niciodată.

„Între timp, Republica Moldova și-a dezvoltat propriul cadru juridic în domeniul protejării patrimoniului cultural mobil, aliniat la standardele europene. Printre măsurile adoptate se numără aprobarea, în 2023, a Regulamentului privind circulația bunurilor culturale mobile și instituirea, în 2025, a Sistemului național de protejare, recuperare și restituire a patrimoniului cultural mobil. În aceste condiții, menținerea Acordului cu CSI nu mai este considerată necesară”, explică autorii printr-o notă de informare.

La fel, la inițiativa Ministerului Afacerilor Interne, a fost susținută denunțarea Protocolului privind ordinea transmiterii substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor, a armelor de foc, a principalelor lor componente, a munițiilor, a substanțelor și dispozitivelor explozive, care constituie corpuri delicte în cauzele penale. Semnat în 2017, Protocolul nu a fost aplicat în practică, iar mecanismele de cooperare prevăzute de acesta nu au fost utilizate.

„Denunțarea Protocolului nu echivalează cu încetarea cooperării internaționale cu statele CSI. Republica Moldova poate continua această cooperare prin intermediul instrumentelor juridice internaționale la care este parte, inclusiv Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală și al Convenția asupra substanțelor psihotrope”, se menționează în comunicatul Parlamentului.

Ca urmare, proiectele de lege vor fi examinate de Parlament și în lectura a doua.