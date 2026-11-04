Parlamentul propune amenzi mai dure pentru falsificarea dispozitivelor de plăți fără numerar

Potrivit proiectului, vor fi mai drastic sancționate fabricarea ilegală a instrumentelor de plată fără numerar: atât cele materiale (carduri bancare, dispozitive USB, telefoane mobile sau ceasuri inteligente configurate pentru efectuarea plăților contactless), cât și cele nemateriale (carduri digitale, coduri QR, tokenuri digitale).

Astfel, în cazul persoanelor fizice amenzile vor fi de până la 62 500 de lei, cu până la 240 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare de până la cinci ani. În cazul persoanelor juridice, amenda va ajunge până la 250 000 de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

„De asemenea, proiectul prevede sancționarea distinctă pentru fapte precum primirea sau cumpărarea, transferul, importul, vânzarea ori distribuirea instrumentelor de plată fără numerar generate ilegal, contrafăcute sau falsificate. Va fi sancționată distinct și sustragerea unui instrument de plată fără numerar, chiar dacă acesta nu a fost ulterior utilizat”, se menționează într-un comunicat al Parlamentului.

Codul penal va mai fi completat cu un articol care prevede sancționarea producerii, procurării sau punerii la dispoziție a dispozitivelor, datelor informatice ori a altor mijloace concepute sau adaptate pentru comiterea anumitor infracțiuni privind instrumentele de plată fără numerar. Pentru persoanele fizice, se propun amenzi de până la 67 500 de lei sau închisoare de până la cinci ani. În cazul persoanelor juridice, amenda va ajunge până la 350 000 de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

În cadrul investigării acestor infracțiuni, vor putea fi aplicate măsuri speciale precum monitorizarea tranzacțiilor financiare și achiziția de control.

Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Justiției și va fi propus Parlamentului spre examinare în prima lectură. După adoptare, noile prevederi legislative vor intra în vigoare la trei luni de la publicarea în Monitorul Oficial.