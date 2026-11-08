Parlamentul se va întruni luni în ședință extraordinară. Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, va susține un discurs în plen

În cadrul vizitei care are loc în perioada 8–10 noiembrie, Marta Kos va avea întrevederi cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, prim-ministrul Vasile Tofan și președintele Parlamentului, Igor Grosu, precum și cu alți oficiali de rang înalt. Discuțiile vor viza prioritățile procesului de aderare la UE, dezvoltarea economică și reformele sectoriale.

Pe lângă discursul din Parlament, comisara europeană va participa la Conferința anuală privind extinderea Uniunii Europene.

Tot luni, Marta Kos va lua parte la o reuniune la nivel înalt a Platformei pentru conectivitate, dedicată conectivității digitale, cu accent pe promovarea proiectelor și investițiilor regionale de-a lungul Coridorului de Mijloc.

De asemenea, oficialul european va participa la un eveniment organizat de Asociația Businessului European (EBA), cu ocazia marcării a 15 ani de activitate. La eveniment vor fi prezenți prim-ministrul Vasile Tofan, directoarea executivă a EBA, Mariana Rufa, și președinta EBA, Carolina Bugaian.

Marți, 10 noiembrie, comisara europeană se va întâlni cu echipa Biroului pentru Integrare Europeană, care are un rol important în coordonarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.