Documentul, elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, stabilește cadrul juridic pentru participarea Republicii Moldova la mecanism și reglementează atât acordarea sprijinului european, cât și contribuția țării la misiunile internaționale de intervenție. Astfel, în cazul unor situații de urgență, statele membre UE vor putea trimite în Republica Moldova echipe de intervenție, experți și alte resurse. La rândul său, Chișinăul va putea pune voluntar la dispoziția mecanismului propriile echipe de intervenție.

Potrivit proiectului, decizia de a solicita asistență europeană și de a participa la misiuni va fi luată de prim-ministru, la propunerea ministrului afacerilor interne.

Documentul mai prevede conectarea Republicii Moldova la Sistemul comun de comunicare și informare în situații de urgență (CECIS), prin intermediul căruia statele participante fac schimb de informații și transmit solicitări de asistență. De asemenea, autoritățile vor putea solicita servicii din cadrul programelor spațiale ale UE, inclusiv Copernicus și GovSatCom, care oferă imagini și informații obținute de sateliți, respectiv servicii de comunicații prin satelit.

Totodată, Republica Moldova va putea accesa fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii și dezvoltarea capacităților de prevenire și răspuns în situații de urgență.

Republica Moldova participă la Mecanismul de protecție civilă al UE din 1 ianuarie 2024. Până în prezent, statul a beneficiat de sprijin prin intermediul acestuia în timpul inundațiilor din 2010, al pandemiei din 2020-2021, în perioada crizei gazelor din 2021-2022, al crizei refugiaților din 2022, în timpul crizei energetice din iernile 2022-2024 și cel mai recent, în cazul poluării cu produse petroliere a râului Nistru, în primăvara anului 2026.

Proiectul de lege urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua.