”Partidul-primărie” tremură din temelii. Încă unul dintre apropiații lui Ceban iese la rampă: Am decis să nu mai tac

Oboroc susține că presiunile s-ar fi extins inclusiv asupra familiei sale și afirmă că riscă să fie demisă pentru dezvăluirile făcute.

Potrivit acesteia, angajații municipalității ar fi mobilizați pentru distribuirea ziarelor de partid, în timp ce persoanele loiale conducerii ar fi promovate, iar cele considerate incomode, îndepărtate. Oboroc susține că ar fi fost supusă unor presiuni inclusiv din partea Eugeniei Ceban, mama primarului.

”Ne confruntăm în mod repetat cu presiuni pentru a executa cerințele lui Ion Ceban. Vorbesc despre folosirea resurselor municipale, mobilizarea angajaților la împărțirea ziarelor de partid, utilizarea resursei administrative în interes de partid, promovarea persoanelor obediente și îndepărtarea celor incomode”, a declarat aceasta.

Tatiana Oboroc critică și modul în care administrația municipală a gestionat situația asistenților personali, de serviciile cărora depind copiii cu dizabilități, persoanele care necesită îngrijire permanentă și vârstnicii. Aceasta îi cere primarului să explice ce măsuri a întreprins pentru soluționarea problemelor și subliniază că responsabilitatea pentru deciziile luate trebuie stabilită în funcție de atribuțiile fiecărui funcționar.

Totodată, șeful cabinetului primarului susține că este internată în spital de peste o lună și că ar fi aflat despre presupuse intervenții ale lui Ion Ceban pentru a împiedica prelungirea concediului său medical. Oboroc afirmă că se teme că astfel s-ar urmări revenirea sa la serviciu pentru a putea fi demisă.

Mai mult, aceasta reclamă presupuse presiuni asupra copilului său, care activează în domeniul construcțiilor și are contracte cu instituții publice, inclusiv cu municipalitatea. Potrivit Tatianei Oboroc, ar fi fost întreprinse acțiuni pentru rezilierea acestor contracte, deși susține că ele au fost atribuite prin proceduri legale și transparente.

”Un contract public nu este o favoare acordată de Ion Ceban. Iar un agent economic nu trebuie să meargă «la poclon» pentru a avea dreptul să activeze”, a declarat Oboroc.

Aceasta afirmă că a decis să vorbească public, deși își asumă riscul de a-și pierde funcția.

”Primăria Chișinău nu este proprietatea primarului și nici a cercului său de apropiați. Este o instituție publică, obligată să servească oamenii”, a conchis Tatiana Oboroc.

Amintim că acuzații similare la adresa lui Ion Ceban au fost lansate anterior și de fostul viceprimar al capitalei, Irina Gutnic, după revocarea sa din funcție. Aceasta a reclamat presupuse abuzuri în administrarea municipalității, intimidarea angajaților și utilizarea resurselor Primăriei în interese politice.

Gutnic a susținut că, la indicația edilului, ar fi exercitat presiuni asupra unor angajați pentru a declara donații fictive către blocul ”Alternativa” și pentru a participa la campania electorală în timpul programului de muncă.