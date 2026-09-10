PAS propune o structură municipală responsabilă de atragerea fondurilor nerambursabile

În cadrul unei conferințe de presă, consilierul Anetta Dabija a declarat că noua structură ar urma să monitorizeze apelurile de finanțare lansate de Uniunea Europeană, partenerii de dezvoltare și programele internaționale și să identifice oportunitățile relevante pentru Chișinău.

O altă competență va fi pregătirea proiectelor, studiilor de fezabilitate și cererilor de finanțare, în colaborare cu direcțiile de specialitate ale Primăriei.

PAS propune și crearea unui grup de lucru format din consilieri municipali din diferite fracțiuni, funcționari ai Primăriei, reprezentanți ai societății civile și experți în domeniu. Acesta ar urma să discute necesitatea creării noii structuri și modul în care aceasta ar putea funcționa.