PAS respinge proiectul opoziției privind suspendarea din funcție a Maiei Sandu

„Tentativa de suspendare a președintelui nu va ajunge pe agenda Parlamentului. Ieri, la ședința Biroului Permanent, proiectul de inițiere a procedurii de suspendare din funcție a Maiei Sandu a fost respins. Intenția a fost dictată de un centru unic de la Moscova și a fost semnată in coorpore de către cei din opoziție.

Voronin, Dodon, Chicu, Ceban, Costiuc și Usatîi. Pe toți îi leagă același stăpân și ura față de viitorul european al R. Moldova”, a declarat Igor Grosu în cadrul unei conferințe de presă.

De asemenea, deputații din PAS i-au acuzat pe cei din opoziție că ar pune piedici parcursului european al R. Moldova, în același timp ajutând la jocurile Moscovei. „Ce își dorește opoziția? - Ca drumul european să fie blocat, reformele de modernizare a țării să fie întrerupte, banii europeni să nu mai vină, să fim slabi și neajutorați ca stat. De fapt, asta își dorește și Rusia. Această inițiativă este pentru a introduce haos, asemenea proiecte sunt cele mai periculoase și nu vor fi acceptate în Parlament”, a mai spus Grosu.

Menționăm că, la 29 September 2026, opoziția parlamentară din Republica Moldova, condusă de deputatul Ion Chicu (liderul PDCM) și susținută de alți 46 de deputați, a înregistrat oficial în Parlament procedura de suspendare din funcție a președintei Maia Sandu. Ei au acuzat-o pe șefa statului de încălcări ale Constituției, au acuzat-o de nereguli în declararea unor venituri, nereguli în ceea ce privește grațierile, dar și acuzații de uzurpare a puterii în stat.

Toate acele acuzații au fost respinse de Maia Sandu, calificându-le drept „ipocrizie”.