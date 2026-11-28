Victoria Belous a obținut 359 de voturi din cele 465 valabile, în timp ce 106 membri au votat pentru consilierul municipal Ion Melnic, transmite moldova1.md.

Desemnarea Victoriei Belous vine după ce organizația municipală PAS și-a exprimat susținerea unanimă pentru candidatura acesteia, pe 2 noiembrie. O zi mai târziu, ministra Finanțelor a anunțat că acceptă propunerea partidului, declarând că își asumă responsabilitatea de a contribui la dezvoltarea capitalei și la rezolvarea problemelor structurale ale orașului.

„Orașul nostru are un potențial enorm de dezvoltare. Dar are și probleme care cresc pe an ce trece”, a declarat Victoria Belous pe 3 noiembrie, enumerând printre acestea ambuteiajele tot mai mari, lipsa locurilor de parcare, poluarea aerului, construcțiile fără o logică urbanistică, aglomerarea școlilor și starea învechită a rețelelor de apă și canalizare.

Candidatura sa a fost susținută public și de președinta Maia Sandu. În cadrul unei emisiuni televizate din 25 noiembrie, șefa statului a apreciat activitatea Victoriei Belous la Ministerul Finanțelor, descriind-o drept un om onest și dedicat muncii sale.

„Doamna Belous și-a asumat responsabilități mari și serioase și le duce cu onestitate la Ministerul Finanțelor. Oriunde a putut să contribuie, a contribuit. Este dedicată acestei țări și muncii pe care o face. Este un om onest”, a scris Maia Sandu.

Președinta a subliniat că administrarea capitalei presupune responsabilități importante și realizarea unor proiecte serioase de infrastructură, care nu au fost implementate timp de 30–40 de ani.

Propunerea PAS a generat însă și critici în spațiul public, inclusiv din partea unor susținători ai formațiunii. O parte dintre obiecții au vizat măsurile fiscale promovate în perioada în care Victoria Belous a condus Ministerul Finanțelor.

Victor Chironda, în echipa PAS

Un alt nume vehiculat anterior în contextul alegerilor locale din Chișinău a fost cel al fostului viceprimar Victor Chironda. Acesta a anunțat, pe 5 noiembrie, că se alătură echipei PAS, la câteva zile după ce Victoria Belous își anunțase intenția de a candida.

Chironda a deținut funcția de viceprimar al capitalei și a avut trei mandate de consilier municipal. Acesta și-a motivat aderarea la PAS prin dorința de a contribui la dezvoltarea Chișinăului, la valorificarea fondurilor europene și la îmbunătățirea colaborării dintre Primărie și Guvern. Numele său fusese vehiculat drept o posibilă alternativă pentru candidatura la Primăria Chișinău, însă ulterior și-a exprimat susținerea pentru Victoria Belous, afirmând că preferă să contribuie la formarea unei echipe.

Este de menționat că Victor Chironda este un critic al actualei administrații municipale, conduse de Ion Ceban. Acesta a declarat anterior că un eventual al treilea mandat al primarului ar fi dezastruos pentru capitală, invocând riscul ratării unor proiecte finanțate din fonduri europene, precum și problemele persistente din domeniul construcțiilor și al transportului.

Ce spun adversarii politici și actualul primar

Candidatura Victoriei Belous a fost comentată anterior și de liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon. Acesta a descris-o drept o persoană energică, însă a afirmat că nu crede că ar putea câștiga competiția electorală împotriva actualului primar, Ion Ceban.

„Nu cred că cineva poate să-l bată pe domnul Ceban în aceste alegeri”, a declarat Dodon, precizând că PSRM nu exclude desemnarea propriului candidat pentru scrutinul din 2027.

La rândul său, Ion Ceban a evitat să facă aprecieri despre candidatura Victoriei Belous, afirmând că evaluarea trebuie să aparțină alegătorilor.

„Noi, ca primărie, am avut o comunicare instituțională bună cu Ministerul Finanțelor, acum revine partidului care înaintează candidatul decizia. Eu nu pot să comentez că e bună sau nu. Aprecieri trebuie să dea oamenii”, a declarat edilul.

Deocamdată, Ion Ceban nu a confirmat dacă va candida pentru un al treilea mandat. Primarul a afirmat că va anunța decizia atunci când va considera că este momentul potrivit și că va ține cont de opinia locuitorilor municipiului.

Ce spun experții despre candidatura PAS

Expertul WatchDog, Andrei Curăraru, a remarcat anterior că propunerea Victoriei Belous vine într-un context complicat, aceasta fiind asociată cu măsurile fiscale nepopulare promovate în funcția de ministră a Finanțelor. În opinia sa, candidata va trebui să-și concentreze mesajul electoral asupra problemelor concrete ale capitalei.

„Dumneaei trebuie să facă un rebranding, să se preocupe mai mult de problemele Chișinăului și atunci ar putea fi un candidat, într-adevăr, de alternativă”, a declarat expertul, adăugând că experiența în administrația publică nu demonstrează automat capacitatea de a gestiona problemele unui municipiu.

Amintim că PAS îl desemnase inițial pe primarul orașului Stăuceni, Alexandru Vornicu, drept candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău. Acesta și-a anunțat retragerea din cursa electorală pe 12 octombrie 2026, invocând motive personale și familiale. Ulterior, formațiunea a început procesul de desemnare a unui nou candidat, propunerea fiind înaintată în cele din urmă pentru Victoria Belous.

Alegerile locale generale urmează să aibă loc în 2027. Actualul primar al municipiului Chișinău este Ion Ceban, care a câștigat scrutinul din 2023 și conduce administrația capitalei din 2019.