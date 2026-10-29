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Pasaj peste calea ferată și parcare pentru camioane: strada Industrială din capitală va fi reconstruită

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Pasaj peste calea ferată și parcare pentru camioane: strada Industrială din capitală va fi reconstruită

Strada Industrială din Chișinău va fi reconstruită integral, cu patru benzi de circulație, trotuare, piste pentru bicicliști și un pasaj peste calea ferată. Contractul pentru lucrări, în valoare de 34,7 milioane de euro, urmează să fie semnat până pe 15 noiembrie, iar durata de execuție este de doi ani. Proiectul a fost prezentat de autoritățile municipale la un eveniment din Chișinău, transmite IPN.

Primarul general, Ion Ceban, a declarat că procedurile de selectare a câștigătorilor, desfășurate în cadrul unei licitații internaționale, conform regulilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, au fost finalizate. Lucrările urmează să fie executate de o companie din Azerbaidjan, împreună cu subcontractanți locali.

Edilul a declarat că reconstrucția străzii Industriale este al doilea proiect major de infrastructură lansat recent de municipalitate, după lucrările de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân. Potrivit edilului, modernizarea străzii Industriale va contribui și la dezvoltarea economică a zonei, în care sunt concentrate numeroase întreprinderi industriale.

Potrivit Valentinei Flueraș, inginer-șef la Institutul municipal de proiectări „Chișinăuproiect”, strada Industrială va funcționa ca o centură a capitalei, facilitând legătura dintre sectorul Botanica și zona Ciocana. Artera va permite ocolirea unor zone aglomerate, inclusiv a străzii Uzinelor.

Proiectul prevede amenajarea sensurilor giratorii, instalarea sistemelor moderne de iluminat și semaforizare. Un element al proiectului este construcția unui pasaj peste calea ferată, care va asigura legătura dintre strada Industrială și străzile Sargidava și Transnistriei. De asemenea, vor fi renovate rețelele subterane, inclusiv cele de canalizare pluvială și gaz. Proiectul mai prevede amenajarea unei parcări pentru camioane, dotată cu grup sanitar pentru șoferi, precum și a unor stații pentru transportul public.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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