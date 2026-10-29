Pasaj peste calea ferată și parcare pentru camioane: strada Industrială din capitală va fi reconstruită

Primarul general, Ion Ceban, a declarat că procedurile de selectare a câștigătorilor, desfășurate în cadrul unei licitații internaționale, conform regulilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, au fost finalizate. Lucrările urmează să fie executate de o companie din Azerbaidjan, împreună cu subcontractanți locali.

Edilul a declarat că reconstrucția străzii Industriale este al doilea proiect major de infrastructură lansat recent de municipalitate, după lucrările de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân. Potrivit edilului, modernizarea străzii Industriale va contribui și la dezvoltarea economică a zonei, în care sunt concentrate numeroase întreprinderi industriale.

Potrivit Valentinei Flueraș, inginer-șef la Institutul municipal de proiectări „Chișinăuproiect”, strada Industrială va funcționa ca o centură a capitalei, facilitând legătura dintre sectorul Botanica și zona Ciocana. Artera va permite ocolirea unor zone aglomerate, inclusiv a străzii Uzinelor.

Proiectul prevede amenajarea sensurilor giratorii, instalarea sistemelor moderne de iluminat și semaforizare. Un element al proiectului este construcția unui pasaj peste calea ferată, care va asigura legătura dintre strada Industrială și străzile Sargidava și Transnistriei. De asemenea, vor fi renovate rețelele subterane, inclusiv cele de canalizare pluvială și gaz. Proiectul mai prevede amenajarea unei parcări pentru camioane, dotată cu grup sanitar pentru șoferi, precum și a unor stații pentru transportul public.