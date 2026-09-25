Pașaportul moldovenesc va avea un nou design și mai multe elemente de securitate

Într-o conferință de presă, directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, a declarat că noul pașaport va avea un design dedicat florei și faunei naționale. Paginile interioare vor include imagini cu zimbrul, lupul, cerbul, vulpea, bufnița, lebăda și fazanul, integrate în elementele de securitate. Tematica urmărește promovarea patrimoniului natural și a protejării acestuia.

Șeful ASP explică majorarea tarifului cu 140 de lei prin creșterea costului de achiziție a blanchetelor, ca urmare a introducerii noilor elemente de securitate. Pașapoartele aflate în circulație nu vor trebui schimbate odată cu introducerea noului model și vor putea fi utilizate până la expirare. Noul tip de document va fi eliberat la reînnoire.

Autoritățile susțin că noul pașaport a fost elaborat în conformitate cu cerințele Organizației Internaționale a Aviației Civile și standardele Uniunii Europene privind securitatea documentelor de călătorie. Noile elemente de securitate sunt menite să prevină falsificarea și contrafacerea documentului.

Noul pașaport a fost prezentat în cadrul evenimentului dedicat bilanțului celor cinci ani de mandat ai directorului ASP. Potrivit lui Eșanu, în această perioadă, instituția a reînnoit principalele acte și a crescut ponderea serviciilor online de la 5% la 84%.