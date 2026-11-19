Potrivit Procuraturii Generale, cei doi angajați ai Inspectoratului General de Carabinieri, aflați în misiune de menținere a ordinii publice, au observat un bărbat cu un comportament suspect și s-au apropiat pentru a-l verifica.

După ce carabinierii s-au legitimat, bărbatul a devenit agresiv, i-a amenințat cu moartea și l-a lovit pe unul dintre ei cu pumnul în piept. Ulterior, a scos din buzunar o foarfecă și a încercat să-l lovească de mai multe ori în zona capului.

Carabinierul a reușit să evite loviturile, însă a suferit o leziune la mâna stângă.

Agresiunea a continuat și după ce oamenii legii i-au luat foarfeca. Bărbatul a ridicat de lângă o urnă de gunoi o creangă cu lungimea de aproximativ 1–1,5 metri și a încercat să-i lovească din nou pe carabinieri.

Pentru a-l imobiliza, aceștia au folosit gaz lacrimogen. Ulterior, bărbatul a fost transportat la Inspectoratul de Poliție din sector.

În fața instanței, bărbatul nu și-a recunoscut vina și a susținut că a acționat în legitimă apărare.