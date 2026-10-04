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Patru medalii pentru R. Moldova la mondialul de Taekwon-Do ITF

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Patru medalii pentru R. Moldova la mondialul de Taekwon-Do ITF

Naționala Moldovei a cucerit patru medalii, dintre care două de aur, la Cupa Mondială de Taekwon-Do ITF 2026, desfășurată la Turkistan, Kazahstan, transmite IPN.

Ion Ilescu a devenit campion mondial la proba de tul, forme tehnice, și a obținut medalia de bronz la sparring. Cel de-al doilea titlu mondial pentru Republica Moldova a fost câștigat de Marika Ilescu, tot la tul.

Mihaela Bot a completat bilanțul lotului național cu o medalie de argint la tul. În finală, sportiva a concurat alături de reprezentante din Coreea de Nord și Rusia și a acumulat 278 de puncte.

Cu două medalii de aur, una de argint și una de bronz, Republica Moldova s-a clasat pe locul nouă în clasamentul general pe națiuni. Potrivit Federației Naționale de Taekwon-Do Contemporan ITF, la competiție au participat 760 de sportivi din 25 de țări.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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