Patru studenți de la USM și UTM au primit burse regale din partea Familiei Regale a României

Bursa regală are o valoare totală de o mie de euro și este acordată anual, pentru un an de studii.

Astfel, Bursa Regele Ferdinand i-a revenit studentului Vasile Pleșca, de la Universitatea de Stat din Moldova, iar Bursa Regina Maria, studentei Iana Grițco, de la aceeași instituție.

Totodată, Bursa Regele Mihai I i-a fost acordată studentului Gabriel Cușmenco, de la Universitatea Tehnică a Moldovei, iar Bursa Regina Ana, studentei Tatiana Turtureanu, de la aceeași universitate.

Distincțiile au fost acordate de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu, în cadrul ceremoniei de conferire a distincțiilor regale unor personalități și instituții din România și Republica Moldova.