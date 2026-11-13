Patru survoluri neautorizate și fragmentele unei drone, semnalate într-o săptămână

Pe 7 noiembrie, două obiecte de tip aerostat au traversat neautorizat spațiul aerian al statului, în zonele localităților Moșana-Elizavetovca și Trifăuți-Ruslanovca. Alte două survoluri au fost înregistrate pe 11 noiembrie, în apropierea localității Tudora, raionul Ștefan Vodă, și a localității Pervomaisc, din regiunea transnistreană, transmite IPN.

Un alt incident a fost consemnat pe 12 noiembrie, când, în extravilanul localității Antonești, raionul Ștefan Vodă, au fost descoperite fragmentele unei drone de tip Gheran-2, cu propulsie turbo-reactivă. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, aparatul de zbor a lovit un pilon de beton, provocând o explozie cu efecte pe o rază de aproximativ 25 de metri.

De la începutul lunii noiembrie, au fost înregistrate șapte încălcări ale spațiului aerian, iar de la începutul anului numărul acestora a ajuns la 74. În total, din 2022 până în prezent, au fost consemnate 111 incidente de acest fel.

Ministerul Apărării subliniază necesitatea consolidării capacităților de supraveghere și apărare a spațiului aerian, inclusiv prin investiții în sisteme moderne. Cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență și să anunțe Serviciul 112 dacă descoperă drone sau fragmente ale acestora.