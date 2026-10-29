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Paun Rohovei: Acordul tehnico-militar va apăra Republica Moldova, nu o va pune în pericol

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Paun Rohovei: Acordul tehnico-militar va apăra Republica Moldova, nu o va pune în pericol

Acordul tehnico-militar semnat la Kiev între Republica Moldova și Ucraina nu contravine statutului de neutralitate, ci îi va consolida Moldovei capacitatea de apărare. Este declarația ambasadorului Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei. Potrivit diplomatului, acordul va ajuta Republica Moldova să-și consolideze capacitățile de apărare, inclusiv prin facilitarea schimbului de informații privind survolarea ilegală a spațiului aerian, transmite IPN.

„Este un acord interguvernamental, are o valoare și o greutate de tratat internațional. Acordul pune baza juridică a unei cooperări mai aprofundate între Ucraina și Republica Moldova pe diferite direcții. Acordul pune o bază juridică nu doar în producerea dronelor. Se deschid noi posibilități de a face schimb de informații. Mai ales, informații cu privire la spațiul aerian pentru a preveni și a evita unele incidente”, a explicat ambasadorul Ucrainei, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV.

Referindu-se la posibilitatea producerii de drone și dezvoltării tehnologiilor în acest domeniu, ambasadorul a precizat că Ucraina este dispusă să ofere sprijin Republicii Moldova, însă orice decizie privind dezvoltarea acestei industrii aparține Chișinăului.

„Ucraina e deschisă de a coopera cu toate statele interesate, inclusiv, în domeniul producerii dronelor, dar și a tehnologiilor. Dar decizia de producere este suverană și-i aparține Republici Moldova. Dacă va exista necesitate, Ucraina este deschisă pentru o astfel de cooperare”, a precizat diplomatul ucrainean.

În ceea ce privește compatibilitatea acordului cu statutul de neutralitate al Republicii Moldova, Paun Rohovei a insistat că documentul respectă cadrul legal al țării și nu implică participarea acesteia la acțiuni militare.

„Republica Moldova este stat neutru și acest lucru e consfințit în Constituție. Acest acord nu e ceva ieșit din comun. Nu este un document care contravine legislației Republicii Moldova. Acest acord nu pune în pericol Republica Moldova, dimpotrivă, o va ajuta să se apere de survolările ilegale ale dronelor rusești. Nu este un acord de cooperare militară. Republica Moldova nu se implică militar” a punctat Paun Rohovei.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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