Paun Rohovei: Acordul tehnico-militar va apăra Republica Moldova, nu o va pune în pericol

„Este un acord interguvernamental, are o valoare și o greutate de tratat internațional. Acordul pune baza juridică a unei cooperări mai aprofundate între Ucraina și Republica Moldova pe diferite direcții. Acordul pune o bază juridică nu doar în producerea dronelor. Se deschid noi posibilități de a face schimb de informații. Mai ales, informații cu privire la spațiul aerian pentru a preveni și a evita unele incidente”, a explicat ambasadorul Ucrainei, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV.

Referindu-se la posibilitatea producerii de drone și dezvoltării tehnologiilor în acest domeniu, ambasadorul a precizat că Ucraina este dispusă să ofere sprijin Republicii Moldova, însă orice decizie privind dezvoltarea acestei industrii aparține Chișinăului.

„Ucraina e deschisă de a coopera cu toate statele interesate, inclusiv, în domeniul producerii dronelor, dar și a tehnologiilor. Dar decizia de producere este suverană și-i aparține Republici Moldova. Dacă va exista necesitate, Ucraina este deschisă pentru o astfel de cooperare”, a precizat diplomatul ucrainean.

În ceea ce privește compatibilitatea acordului cu statutul de neutralitate al Republicii Moldova, Paun Rohovei a insistat că documentul respectă cadrul legal al țării și nu implică participarea acesteia la acțiuni militare.

„Republica Moldova este stat neutru și acest lucru e consfințit în Constituție. Acest acord nu e ceva ieșit din comun. Nu este un document care contravine legislației Republicii Moldova. Acest acord nu pune în pericol Republica Moldova, dimpotrivă, o va ajuta să se apere de survolările ilegale ale dronelor rusești. Nu este un acord de cooperare militară. Republica Moldova nu se implică militar” a punctat Paun Rohovei.