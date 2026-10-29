Paun Rohovei: Cred că se va găsi o formulă bună ca Ucraina să furnizeze gaz Republicii Moldova

Diplomatul ucrainean a explicat că Ucraina a ridicat interdicția de export a gazelor naturale, fapt ce creează noi oportunități de cooperare energetică. „În premieră, pe parcursul acestor cinci ani de război, Ucraina a deblocat exporturile de surplus de gaze naturale. Și e vorba de 15% din extragerea gazului natural lunar, e un volum considerabil. Ucraina și-a arătat toată disponibilitatea de a coopera cu Republica Moldova. Inclusiv de a-i furniza unele cantități de gaz”, a explicat ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV.

Potrivit ambasadorului, un acord privind livrarea gazelor naturale din Ucraina ar putea permite Republicii Moldova să reducă cheltuielile de transport. „Bineînțeles, gazul adus de la câteva mii de kilometri este mult mai scump decât cel adus de la câteva sute de kilometri. În plus, Ucraina e flexibilă, ținând cont de faptul că Republica Moldova ne este un stat prieten. Cred cu fermitate că se va găsi o formulă de livrare a acestor gaze, bună pentru Republica Moldova și cetățenii ei”, a precizat diplomatul ucrainean.

Ambasadorul a mai menționat că eventualele livrări de gaze din Ucraina ar putea avea loc chiar în acest sezon rece. „În acest sezon rece se va întâmpla acest lucru. Republica Moldova a reușit să-și diversifice sursele, iar Ucraina ar putea să nu fie singurul furnizor de gaz” a punctat Paun Rohovei.