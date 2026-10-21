Pe 2 noiembrie va începe înregistrarea cererilor pentru compensațiile la căldură

Potrivit demnitarei, detaliile cu privire la criteriile din acest an vor fi anunțate în ultima săptămână a lunii octombrie.

„Vom anunța care va fi compensația minimă și cea maximă, criteriile și numărul de beneficiari. Noi facem acum ultimele calcule și prevederi. Vom depune tot efortul ca numărul de beneficiari să nu fie mai mic decât cel din sezonul precedent, când au fost 620 de mii de gospodării. Vom vedea dacă se va mări numărul de familii vulnerabile care vor beneficia de compensații. Prețul anul acesta este mai mare decât în sezonul precedent”, a menționat Natalia Plugaru.

De asemenea, ea susține că pentru achitarea compensațiilor au fost găsiți banii necesari, dar se mai poartă discuții și cu donatorii.

Amintim că, anul trecut compensațiile pentru căldură au fost acordate sub formă de plăți bănești, în cadrul programului „Ajutor la contor”. Înregistrările s-au făcut pe platforma compensatii.gov.md. Compensațiile se achitau în sume de până la 1 000 de lei lunar pentru gaze naturale, încălzire centralizată și energie electrică; sau până la 800 de lei lunar pentru combustibili solizi: lemn sau cărbune.