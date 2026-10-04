Pensiile pentru octombrie ajung luni pe carduri. CNAS a finanțat prima tranșă

Cei care primesc banii prin intermediul Poștei Moldovei îi pot ridica de la orice oficiu poștal din țară. Casa Națională de Asigurări Sociale anunță că a executat deja finanțarea primei tranșe, în valoare de 73 de milioane de lei, transmite IPN.

Potrivit CNAS, următoarele plăți sunt programate pentru 8 octombrie, când vor fi finanțate alocațiile nominale și lunare de stat, și pentru 15 octombrie, când va fi finanțat ajutorul social.

Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și cele de maternitate, precum și indemnizațiile unice la nașterea copilului, pentru creșterea copiilor, pentru creșterea copiilor gemeni și indemnizațiile paternale vor fi finanțate pe 7, 16 și 23 octombrie.

Prestațiile sociale pot fi primite pe un card bancar social sau prin asocierea unui cont bancar existent, prin aplicația EVO. Cei care aleg plata prin oficiile poștale trebuie să ridice banii în termen de trei luni. După expirarea acestui termen, plata este stopată, iar pentru reluarea acesteia este necesară o cerere depusă la Casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu.