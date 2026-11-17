Pe 16 noiembrie, așa-numitul guvern de la Tiraspol a aprobat procedura de acordare a ajutorului pentru 148 575 de pensionari. Banii vor fi virați în conturile bancare ale beneficiarilor sau vor fi aduși la domiciliu de angajații serviciilor sociale și ai oficiilor poștale. Ajutorul va putea fi ridicat până pe 25 decembrie.

Holdingul Sheriff oferă anual pensionarilor câte 200 de ruble și înainte de Paște. Totuși, pentru al doilea an consecutiv, anunțul privind ajutorul acordat înainte de sărbătorile de iarnă coincide cu perioada campaniei electorale din regiune. În 2025, despre alocarea banilor s-a anunțat cu două săptămâni înainte de „alegerile” pentru administrațiile locale și așa-numitul soviet suprem, desfășurate pe 30 noiembrie.