„La data de 13 noiembrie, această sumă se ridica la 48,3 miliarde de dolari”, a declarat Arthur Miller, controlor financiar adjunct al Pentagonului, în faţa unor membri ai Congresului, scrie News.RO.

O estimare revizuită în sens crescător

Această cifră reprezintă o creştere de aproximativ 26% faţă de o estimare anterioară a Biroului Congresului pentru Buget (CBO), care evalua costul războiului la 38 de miliarde la 1 august.

„Această sumă include muniţia, costurile de înlocuire a echipamentelor şi cheltuielile operaţionale”, a precizat Arthur Miller, în cadrul unei audieri în faţa parlamentarilor cu privire la numirea sa în funcţia de secretar adjunct al Marinei, responsabil cu gestionarea financiară.

Această cifră nu include daunele suferite de bazele americane din Orientul Mijlociu, dintre care unele au fost grav afectate de atacuri cu drone şi rachete iraniene, şi nici nu ţine seama de repercusiunile asupra economiei mondiale.