Pentru alegerile din Găgăuzia vor fi tipărite aproape 259 de mii de buletine de vot

Potrivit Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, pentru fiecare scrutin vor fi tipărite câte 8 150 de buletine în limba română, 100 740 în limba rusă și 20 500 în limba găgăuză. Buletinele vor fi distribuite consiliilor electorale de circumscripție, care le vor transmite ulterior birourilor electorale ale secțiilor de votare.

Tirajul a fost aprobat de Consiliul Electoral Central al Găgăuziei și de consiliile electorale de circumscripție din Comrat, Ceadâr-Lunga și Vulcănești.

Pe 15 noiembrie, la urne sunt așteptați peste 129 de mii de alegători din Găgăuzia, care vor avea de ales între opt candidați la funcția de bașcan. Pentru cele 35 de mandate în Adunarea Populară candidează 135 de persoane. Votarea se va desfășura în 67 de secții, repartizate în 35 de circumscripții electorale.