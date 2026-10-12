Percheziție la locuința uneia dintre cele mai cunoscute adversare ale lui Trump. Ilhan Omar: „Nu voi fi redusă la tăcere”

Omar, una dintre adversarele politice frecvent criticate de președintele Donald Trump, acuză administrația de la Washington că încearcă să folosească instituțiile federale pentru intimidarea oponenților, potrivit The Independent, preluat de mediafax.ro.

Departamentul Justiției confirmă percheziția

Operațiunea a fost desfășurată de agenți ai Homeland Security Investigations (HSI), divizia de investigații a Departamentului pentru Securitate Internă. Potrivit The Independent, agenți purtând însemnele HSI au fost observați în fața locuinței lui Omar în jurul orei locale 6:00.

Departamentul Justiției a confirmat că agenții au pus în aplicare un mandat de percheziție autorizat de un judecător.

Un purtător de cuvânt al instituției a precizat că operațiunea face parte dintr-o anchetă federală aflată în desfășurare, fără să ofere informații suplimentare despre natura investigației sau despre eventualele suspiciuni care au determinat emiterea mandatului.

Omar: „Nu voi fi redusă la tăcere”

Congresmena din Minnesota a reacționat dur, susținând că acțiunea autorităților reprezintă o escaladare a conflictului politic dintre ea și Donald Trump.

„Să nu existe nicio îndoială: aceasta este o încercare de a viza inamicii politici și de a transforma forțele federale de aplicare a legii într-o armă”, a declarat Omar.

Ea l-a acuzat pe Trump că o vizează de aproximativ un deceniu prin atacuri și acuzații pe care le consideră nefondate.

„Aceasta este doar cea mai recentă escaladare a campaniei sale de intimidare politică. Nu voi fi redusă la tăcere”, a adăugat congresmena.

Reprezentanții acesteia au respins, la rândul lor, ideea că Omar ar fi comis vreo faptă ilegală și au calificat descinderea drept un abuz de putere.

Democrații cer explicații

Percheziția a provocat reacții rapide în conducerea Partidului Democrat, mai ales că are loc cu mai puțin de 30 de zile înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a calificat operațiunea drept „profund îngrijorătoare” și a cerut transparență din partea Departamentului pentru Securitate Internă și a Departamentului Justiției.

Ilhan Omar, prima americancă de origine somaleză aleasă în Congres, este de mai mulți ani una dintre țintele criticilor lui Trump. Ea a ajuns în Statele Unite ca refugiată în 1995, la vârsta de 12 ani, și este cetățean american de 26 de ani.

În același timp, Omar s-a remarcat ca o critică vehementă a politicilor administrației Trump în domeniul imigrației, afirmând recent că agenția Immigration and Customs Enforcement (ICE) este „scăpată de sub control”.

Ilhan Omar a făcut parte din delegația oficială a Congresului American care a efectuat o vizită oficială în România, în aprilie 2025.