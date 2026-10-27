Percheziții în capitală. Un bărbat, reținut de CNA după ce ar fi cerut mii de euro pentru „rezolvarea” unor probleme

Mai exact, precizează autoritățile, bănuitul ar fi cerut și primit în total 3110 euro și 7600 de lei, susținând că ar avea influență asupra factorilor de decizie din cadrul mai multor instituții publice. Mijloacele bănești ar fi fost luate pentru a facilita obținerea unor acte permisive destinate unui imobil, pentru anularea unui contract de vânzare-cumpărare și pentru urgentarea examinării unui dosar în instanța de judecată.

Astăzi, ofițerii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul bănuitului, în urma cărora au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. Ca urmare, bărbatul a fost plasat în izolatorul CNA pentru 72 de ore.

Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și identificarea eventualelor persoane implicate.