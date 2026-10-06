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Percheziții la ANSA: inspectori de la Leușeni ar fi primit până la 800 de euro pentru controale superficiale

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Percheziții la ANSA: inspectori de la Leușeni ar fi primit până la 800 de euro pentru controale superficiale

Doi inspectori ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) de la Postul de Inspecție la Frontieră Leușeni–Albița sunt suspectați că ar fi primit între 500 și 800 de euro de la agenți economici pentru a facilita introducerea în Republica Moldova a unor produse neconforme. În acest sens, CNA și procurorii anticorupție au descins pe 6 octombrie cu percheziții soldate cu reținerea unei persoane.

Potrivit anchetei, în schimbul banilor, funcționarii ar fi efectuat controale superficiale asupra mărfurilor importate. Unele produse ar fi trecut frontiera fără prelevarea probelor de laborator sau fără ca acestea să fie analizate.

CNA precizează că astfel ar fi fost încălcate normele sanitar-veterinare și fitosanitare, în condițiile în care importatorii sunt obligați să asigure siguranța produselor destinate consumatorilor.

În total, în dosar sunt vizați cinci suspecți, inclusiv trei reprezentanți ai unor agenți economici. Cauza penală vizează presupuse fapte de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor care ar fi fost implicate în presupusa schemă.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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