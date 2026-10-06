Percheziții la ANSA: inspectori de la Leușeni ar fi primit până la 800 de euro pentru controale superficiale

Potrivit anchetei, în schimbul banilor, funcționarii ar fi efectuat controale superficiale asupra mărfurilor importate. Unele produse ar fi trecut frontiera fără prelevarea probelor de laborator sau fără ca acestea să fie analizate.

CNA precizează că astfel ar fi fost încălcate normele sanitar-veterinare și fitosanitare, în condițiile în care importatorii sunt obligați să asigure siguranța produselor destinate consumatorilor.

În total, în dosar sunt vizați cinci suspecți, inclusiv trei reprezentanți ai unor agenți economici. Cauza penală vizează presupuse fapte de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor care ar fi fost implicate în presupusa schemă.