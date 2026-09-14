Percheziții la „InTehAgro” și o școală auto din Chișinău. Cinci persoane, vizate într-un dosar de corupție

Potrivit anchetei, persoane cu funcții de răspundere din cadrul subdiviziunii teritoriale Chișinău a „InTehAgro” ar fi acționat în înțelegere cu persoane din cadrul unor școli auto. În schimbul banilor, transmiși direct sau prin intermediari, suspecții ar fi ajutat candidații să obțină permise de conducere de categoria „H”.

Totodată, aceștia ar fi favorizat înmatricularea și reînmatricularea tehnicii utilizate în construcții și agricultură, precum și eliberarea rapoartelor de revizie tehnică pentru persoane fizice și juridice.

Printre serviciile care ar fi fost oferite în schimbul banilor se numără și eliberarea certificatelor de înregistrare a gajului.

Ofițerii CNA, sub conducerea procurorilor anticorupție, efectuează percheziții la domiciliile, automobilele și birourile de serviciu ale unor angajați ai subdiviziunii Chișinău a „InTehAgro”. Percheziții au loc și la domiciliul administratorului unei școli auto din capitală.

Potrivit CNA, persoanele bănuite urmează să fie cercetate în stare de libertate.