Pericolul din sobe: trei persoane din sudul R. Moldova, transportate la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon

Primul incident a avut loc în dimineața zilei de 18 octombrie, în satul Dezghingea, raionul Comrat. O femeie de 74 de ani și un bărbat de 66 de ani s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la sobă. Cei doi au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital.

Câteva ore mai târziu, la ora 12:54, un caz similar a fost raportat în satul Munteni, raionul Cimișlia. O femeie de 69 de ani a fost transportată la spitalul raional după ce s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon.

Circumstanțele exacte în care s-au produs cele două incidente urmează să fie stabilite.

În context, IGSU avertizează că utilizarea necorespunzătoare a sobelor poate provoca intoxicații grave, inclusiv fatale. Salvatorii recomandă verificarea periodică a sobelor și a coșurilor de fum, curățarea acestora și aerisirea încăperilor în care funcționează surse de încălzire. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să nu folosească sobe defecte sau improvizate și să nu lase focul aprins pe timpul nopții.

Monoxidul de carbon este un gaz toxic, fără culoare și miros, care poate pune viața în pericol. Printre simptomele intoxicației se numără durerile de cap, amețelile, greața și slăbiciunea. În cazul apariției acestora, persoanele trebuie să iasă imediat la aer curat și să solicite ajutor medical la numărul 112.