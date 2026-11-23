Întrebat dacă Unirea reprezintă din ce în ce mai clar soluția pentru asigurarea securității cetățenilor Republicii Moldova, deputatul Adrian Cozma și-a exprimat susținerea fermă pentru proiectul Unirii. De asemenea, vicepreședintele Camerei Deputaților a precizat că procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană facilitează proiectul Unirii cu România, informează cotidianul.md.

Afirmațiile au fost făcute de parlamentarul român Adrian Cozma pe parcursul unei vizite efectuate la Chișinău în data de 18 noiembrie.

Întrebare: Un roi de drone a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, amenințând siguranța cetățenilor. Vedem cum neutralitatea nu ne ferește de astfel de pericole. Ce acțiuni ar trebui întreprinse pentru a face față acestor amenințări din ce în ce mai dese?

Adrian Cozma: Cu toții trebuie să luptăm împotriva acestei agresiuni nedrepte pe care o desfășoară Federația Rusă. Este inacceptabil și consider că trebuie să avem un răspuns și mai apăsat în ceea ce privește parcursul european al Republicii Moldova. România este un partener, România va fi alături de Republica Moldova, iar împreună putem răspunde acestor provocări. Etapa următoare, în care România își achiziționează armamentul necesar pentru protejarea spațiului aerian, va fi, totodată, în beneficiul Republicii Moldova. Este vorba despre celebrul program SAFE de care avem atât de mare nevoie atât în România, cât și în Republica Moldova. Este clar că trebuie să acționăm împreună. Este clar că România rămâne un partener al Republicii Moldova, un frate al Republicii Moldova și vom lupta contra oricărei agresiuni a Federației Ruse.

Întrebare: Se poate ajunge la concluzia că Republica Moldova, ca stat de sine stătător, nu-și poate asigura la un nivel optim securitatea, iar în acest sens să fie mai clară necesitatea Unirii Republicii Moldova cu România?

Adrian Cozma: Am spus-o mereu: două trupuri cu aceeași inimă! Dorim această Unire firească, această Unire frățească, pe care sunt convins că atât România, cât și Republica Moldova și-o doresc. Acel moment sigur va veni. Nu știm exact când, dacă va fi odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, sau, poate, printr-un gest firesc curajos al celor două state. Probabil că în perioada următoare se va limpezi abordarea, dar pot să afirm cu tărie atât în nume personal, cât și în numele multor colegi, respectiv al PNL că ne dorim acest demers să fie făcut cât mai repede. Eu, dacă ar fi un astfel de vot mâine, cu siguranță aș vota pentru o Unire cu Republica Moldova, pentru că Basarabia este România.

Întrebare: Ce demersuri ar trebui să facă România și Republica Moldova pentru pregătirea unui astfel de scenariu?

Adrian Cozma: În primul rând, trebuie să accelerăm aderarea la Uniunea Europeană. Acest lucru este imperios necesar și, cumva, va aduce acest deziderat al împlinirii unui vis pe care-l avem în cele două state.