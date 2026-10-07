Persoanele cu dizabilități din copilărie vor beneficia concomitent de pensia de dizabilitate și de pensia de urmaș

Un proiect de lege, care prevede că cele două pensii să poată fi cumulate, a fost vizat astăzi de către comisia parlamentară pentru protecție socială, sănătate și familie.

Proiectul a fost elaborat de către deputatele Marina Morozova și Efimia Bandalac, care propun completarea Legii privind sistemul public de pensii. Astfel, susțin autoarele, va fi eliminată diferența de tratament bazată exclusiv pe momentul producerii decesului.

„În anul 2025, Parlamentul a adoptat o inițiativă legislativă prin care a fost extins dreptul la alocație socială pentru pierderea întreținătorului și la pensie de urmaș pentru persoanele cu dizabilități severe din copilărie. Astfel, începând cu 1 aprilie 2025, persoanele cu dizabilități severe din copilărie care beneficiază de alocații sociale de stat au dreptul la pensie de urmaș, cu condiția ca decesul unuia dintre părinți să fi survenit după această dată”, se menționează într-un comunicat al Direcției de comunicare și relații publice a Parlamentului.

După adoptare, noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, iar pentru implementarea acestora vor fi necesare circa 35,37 milioane de lei.

În prezent, de acest drept beneficiază persoanele cu dizabilități severe din copilărie care și-au pierdut întreținătorul după data de 1 aprilie 2025.