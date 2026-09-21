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Persoanele fizice pot cumpăra obligațiuni de stat. Subscrierea, până pe 5 octombrie

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Persoanele fizice pot cumpăra obligațiuni de stat. Subscrierea, până pe 5 octombrie

Persoanele fizice pot investi în obligațiuni de stat cu maturități de la unu la patru ani, în cadrul unei noi runde de subscriere lansate pe platforma eVMS.md. Subscrierea se desfășoară până pe 5 octombrie, transmite IPN.

Potrivit Ministerului Finanțelor, în cadrul acestei emisiuni sunt disponibile patru opțiuni de investiții. Pentru obligațiunile cu maturitatea de un an, dobânda anuală este de 7,45%, pentru cele pe doi ani – 7,55%, pe trei ani – 7,65%, iar pentru cele pe patru ani – 7,85%.

Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 100 de lei, iar dobânda este fixă și se achită semianual, direct în contul bancar al investitorului.

Platforma eVMS.md, lansată în iulie 2024, permite persoanelor fizice, cetățeni ai Republicii Moldova, să procure direct valori mobiliare de stat emise de Ministerul Finanțelor, fără intermediari și comisioane suplimentare.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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