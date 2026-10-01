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Peste 100 de mii de lei anual pentru unii membri ai Consiliului Loteriei Naționale. Subiectul, discutat la Parlament

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Peste 100 de mii de lei anual pentru unii membri ai Consiliului Loteriei Naționale. Subiectul, discutat la Parlament

Remunerarea membrilor Consiliului societății Loteria Națională a Moldovei a fost unul dintre principalele subiecte discutate joi, la audierile Comisiei de anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat. Deputații au cerut explicații privind cuantumul plăților și modul în care acestea sunt raportate la activitatea și rezultatele companiei, transmite IPN.

Potrivit informațiilor prezentate la audieri, un membru al Consiliului primește o indemnizație lunară de aproximativ 6 300 de lei, iar în unele cazuri remunerația anuală depășește 100 de mii de lei. Deputații au discutat și despre o ședință online a Consiliului și s-au întrebat dacă volumul de muncă justifică nivelul remunerării.

Parlamentarii au vorbit și despre legalitatea prelungirii mandatului directorului general, al cărui mandat expirase în luna martie.

Directorul APP, Ion Dodon, a declarat că Agenția analizează situația concursurilor pentru funcțiile de conducere din întreprinderile și societățile în care statul este acționar și intenționează să demareze concursuri pentru selectarea managerilor. El a spus că este necesară o abordare adaptată specificului fiecărei instituții, inclusiv în ceea ce privește criteriile de concurs.

„Facem acum o analiză a situației ca să demarăm concursuri, ca să atragem cei mai buni manageri”, a declarat Ion Dodon. El a precizat că și situația Loteriei urmează să fie clarificată. Referindu-se la Consiliul societății Loteria Națională a Moldovei, șeful APP a spus că, în opinia sa, un consiliu este necesar, având în vedere dimensiunea companiei. El a considerat că cinci membri reprezintă „o cifră bună”, iar indemnizația lunară de 6 300 de lei pentru un membru este o sumă care poate fi justificată în cazul unei astfel de societăți.

Ion Dodon a susținut totodată că activitatea membrilor Consiliului trebuie să fie efectivă și remunerată, dar a fost de acord cu necesitatea reducerii numărului de consilii în care poate activa o persoană și a unei responsabilizări mai clare a membrilor.

Directorul Loteriei Naționale, Vadim Derminji, a prezentat o evoluție pozitivă a indicatorilor companiei. Potrivit datelor sale, în perioada 2021–2025, profitul net a crescut de la 105,6 milioane la 290,7 milioane de lei, iar activele nete – de la 94,6 milioane la 504 milioane de lei. Contribuția companiei la bugetul de stat în perioada de activitate a fost estimată la aproximativ 2,2 miliarde de lei.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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