Peste 100 de mii de lei anual pentru unii membri ai Consiliului Loteriei Naționale. Subiectul, discutat la Parlament

Potrivit informațiilor prezentate la audieri, un membru al Consiliului primește o indemnizație lunară de aproximativ 6 300 de lei, iar în unele cazuri remunerația anuală depășește 100 de mii de lei. Deputații au discutat și despre o ședință online a Consiliului și s-au întrebat dacă volumul de muncă justifică nivelul remunerării.

Parlamentarii au vorbit și despre legalitatea prelungirii mandatului directorului general, al cărui mandat expirase în luna martie.

Directorul APP, Ion Dodon, a declarat că Agenția analizează situația concursurilor pentru funcțiile de conducere din întreprinderile și societățile în care statul este acționar și intenționează să demareze concursuri pentru selectarea managerilor. El a spus că este necesară o abordare adaptată specificului fiecărei instituții, inclusiv în ceea ce privește criteriile de concurs.

„Facem acum o analiză a situației ca să demarăm concursuri, ca să atragem cei mai buni manageri”, a declarat Ion Dodon. El a precizat că și situația Loteriei urmează să fie clarificată. Referindu-se la Consiliul societății Loteria Națională a Moldovei, șeful APP a spus că, în opinia sa, un consiliu este necesar, având în vedere dimensiunea companiei. El a considerat că cinci membri reprezintă „o cifră bună”, iar indemnizația lunară de 6 300 de lei pentru un membru este o sumă care poate fi justificată în cazul unei astfel de societăți.

Ion Dodon a susținut totodată că activitatea membrilor Consiliului trebuie să fie efectivă și remunerată, dar a fost de acord cu necesitatea reducerii numărului de consilii în care poate activa o persoană și a unei responsabilizări mai clare a membrilor.

Directorul Loteriei Naționale, Vadim Derminji, a prezentat o evoluție pozitivă a indicatorilor companiei. Potrivit datelor sale, în perioada 2021–2025, profitul net a crescut de la 105,6 milioane la 290,7 milioane de lei, iar activele nete – de la 94,6 milioane la 504 milioane de lei. Contribuția companiei la bugetul de stat în perioada de activitate a fost estimată la aproximativ 2,2 miliarde de lei.