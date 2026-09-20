Peste 100 de mii de persoane ar urma să primească sprijin pentru angajare în următorii patru ani

Potrivit ministrei, în 2025, autoritățile au sprijinit peste 20.000 de persoane să se angajeze. Pentru următorii ani, ținta este de peste 100.000 de persoane.

„Doar anul trecut am ajutat peste douăzeci de mii de oameni să-și găsească un loc de muncă, iar în următorii ani ne propunem să ajutăm peste o sută de mii de oameni”, a declarat Natalia Plugaru.

Ministra a subliniat că sprijinul oferit persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă nu se limitează la prezentarea unor posturi vacante. Specialiștii discută cu beneficiarii, îi consiliază, caută oportunități de angajare, contactează angajatorii și îi pot orienta către cursuri de formare profesională.

„Un loc de muncă este una dintre cele mai sustenabile forme de protecție socială”, a spus Plugaru în discursul său.

Potrivit Nataliei Plugaru, în 2021 inspectorii identificau aproximativ 80 de persoane pe an care munceau fără contract. În 2025, numărul persoanelor depistate a depășit 8.000. Pentru 2026, autoritățile își propun să ajungă la 10.000 de persoane și să le aducă în munca legală.

„Dacă în 2021 inspectorii identificau doar 80 de persoane pe an care munceau fără contract, doar anul trecut am identificat peste 8.000 de persoane”, a menționat Natalia Plugaru.

Potrivit ministrei, un contract de muncă înseamnă pentru angajat nu doar un salariu declarat, ci și protecție în cazul unui accident de muncă și contribuții pentru pensie.

Ministerul a precizat că măsurile pentru ocuparea forței de muncă includ formarea și recalificarea profesională, subvenții pentru angajatori, sprijin pentru mobilitate și alte forme de asistență destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Forumul Național al Profesioniștilor din Protecția Socială are loc pe 20 septembrie 2026, fiind dedicat lucrătorilor din domeniul protecției sociale și direcțiilor de dezvoltare a sectorului.

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a prezentat, în cadrul Forumului Național al Profesioniștilor din Protecția Socială, o perspectivă de ansamblu asupra transformărilor produse în sistem după reforma „Restart”, subliniind extinderea serviciilor, creșterea numărului de beneficiari și diversificarea intervențiilor în comunități.