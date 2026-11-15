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Peste 12 mii de alegători au votat în Găgăuzia. Prezența la urne, sub 10%

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Peste 12 mii de alegători au votat în Găgăuzia. Prezența la urne, sub 10%

Peste 12 500 de persoane și-au exercitat dreptul de vot până la ora 11:00 în cadrul alegerilor din Găgăuzia. Datele au fost prezentate de Comisia Electorală Centrală.

Astfel, până la această oră, la urnele de vot s-au prezentat 12590 de alegători, ceea ce reprezintă 9,7%.

De menționat că astăzi în Găgăuzia au loc alegerile pentru funcția de deputat în Adunarea Populară, precum și alegerile pentru funcția de bașcan (guvernator). Pentru cele 35 de mandate de deputat sunt înregistrați 132 de candidați, iar pentru cea de bașcan candidează 8 persoane.

La urnele de vot sunt așteptați peste 129 de mii de alegători. Toate cele 67 de secții de votare s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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