Peste 120 de persoane au depus actele pentru alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei

Consiliul Electoral Central al Găgăuziei precizează că în circumscripția electorală Comrat au fost depuse 62 de cereri, dintre care 11 candidaturi au fost înregistrate, iar alte 51 de dosare se află în proces de examinare. La Ceadâr-Lunga au fost înaintate 40 de cereri, fiind înregistrați 10 concurenți electorali. La Vulcănești au fost depuse 20 de cereri, dintre care au fost înregistrați cinci concurenți electorali.

Ultima zi pentru depunerea documentelor este 6 octombrie. După încheierea perioadei de depunere, consiliile electorale de circumscripție vor continua examinarea dosarelor și vor adopta deciziile privind înregistrarea candidaților.

Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei vor avea loc pe 15 noiembrie, în aceeași zi cu alegerile pentru funcția de bașcan. În cadrul scrutinului vor fi aleși 35 de deputați în 35 de circumscripții electorale uninominale.

Campania electorală va începe pe 16 octombrie.