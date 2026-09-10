Peste 121 de mii de familii din R. Moldova sunt formate din mame singure cu copii, BNS

Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică la diseminarea rezultatelor finale ale Recensământului populației și locuințelor din 2024, transmite IPN.

Cea mai mare categorie o reprezintă familiile formate din cupluri căsătorite cu copii – circa 265 de mii, iar alte peste 223 de mii sunt fără copii. Totodată, peste 121 de mii de familii sunt formate din mame singure cu copii, iar aproximativ 20 de mii – din tați singuri cu copii.

Datele BNS arată că în Republica Moldova sunt înregistrate peste un milion de gospodării casnice. Dintre acestea, peste 651 de mii, sau circa 65%, includ cel puțin o familie. În circa 29 de mii de gospodării locuiesc două familii, iar în aproximativ o mie – trei sau mai multe.

Directoarea adjunctă a BNS, Aurelia Spătaru, a menționat că, potrivit definiției utilizate la recensământ, o persoană poate fi considerată copil în cadrul familiei și după împlinirea vârstei de 18 ani, dacă locuiește cu cel puțin unul dintre părinți și nu are un partener sau copii proprii în aceeași gospodărie.

La rândul său, analista de programe din cadrul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, Aliona Cristei, a subliniat că rezultatele recensământului trebuie integrate în politicile sociale și demografice. Potrivit acesteia, societatea și comportamentele populației se schimbă, iar politicile publice trebuie adaptate și fundamentate pe date.