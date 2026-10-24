Peste 129 de mii de alegători din Găgăuzia sunt așteptați la urne pe 15 noiembrie

Votanții sunt repartizați în 35 de circumscripții electorale. Cele mai multe persoane cu drept de vot sunt înregistrate în circumscripția Baurci nr. 12, cu 6 879 de alegători. Urmează circumscripția Chirsova nr. 26, cu 5 709 alegători, Congaz nr. 27, cu 5 686, Ceadâr-Lunga nr. 6, cu 5 684, și Cazaclia nr. 24, cu 5 583.

În municipiul Comrat, numărul alegătorilor este repartizat în patru circumscripții: 5 368 în circumscripția nr. 1, 5 445 în circumscripția nr. 2, 5 561 în circumscripția nr. 3 și 4 949 în circumscripția nr. 4.

La polul opus, cele mai puține persoane cu drept de vot sunt înregistrate în circumscripția Carbalia nr. 23 – 403 alegători. Aceasta este urmată de Chioselia Rusă nr. 33, cu 589 de alegători, Cotovscoe nr. 32, cu 744, și Ferapontievca nr. 21, cu 847.

Pentru funcția de bașcan au fost înregistrați opt candidați, iar pentru cele 35 de mandate din Adunarea Populară candidează 135 de persoane. Pentru organizarea celor două scrutine au fost constituite 67 de secții de votare.