Peste 13 kilograme de droguri ascunse în jucării, aduse în R. Moldova. Patru cetățeni străini, trimiși pe banca acuzaților

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), două femei din Ucraina, în vârstă de 34 și 41 de ani, primeau drogurile la Chișinău, unde le împărțeau în doze și le plasau în ascunzișuri din oraș, pentru a fi ulterior preluate de cumpărători.

Transportarea substanțelor interzise era organizată inclusiv prin intermediul coletelor. Într-unul dintre cazuri, drogurile au fost ascunse într-o mașină de jucărie, învelită în peliculă alimentară și ambalată într-o cutie de carton. Coletul a fost expediat din Varșovia și introdus în Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei Costești-Stânca.

De transportarea acestuia s-ar fi ocupat alți doi cetățeni ucraineni, o tânără de 20 de ani și un adolescent de 17 ani.

Anchetatorii susțin că, după primirea coletului, femeile au filmat momentul în care drogurile au fost scoase din mașinuță și au transmis înregistrarea video organizatorului grupului criminal.

În urma perchezițiilor efectuate la locuințele în care erau depozitate substanțele interzise, oamenii legii au ridicat peste 13,4 kilograme de droguri de opt tipuri, printre care cocaină, PVP, mefedronă, clofedronă, MDMA, MDMB, ketamină și metamfetamină. Acestea urmează să fie distruse după pronunțarea sentinței.