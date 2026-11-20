În nord, întreruperile au afectat consumatori din Bălți și raioanele Sîngerei, Soroca, Florești, Rezina, Drochia, Rîșcani, Ocnița și Briceni. În zona centru-sud, avarii au fost înregistrate în Chișinău, Orhei, Anenii Noi, Criuleni și Telenești.

Echipele RED-Nord și Premier Energy Distribution au intervenit în zonele afectate pentru remedierea defecțiunilor și restabilirea alimentării cu energie electrică.

Între timp, o mare parte dintre consumatori au fost reconectați. Potrivit celor mai recente date, fără energie electrică mai rămân 706 consumatori în nord și 1.344 în zona centru-sud – în total, 2.050.

Operatorii de distribuție anunță că lucrările continuă, iar reconectarea tuturor consumatorilor depinde inclusiv de evoluția condițiilor meteorologice.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis anterior avertizări meteorologice în legătură cu intensificările vântului.