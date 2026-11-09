Peste 145 de milioane de lei pentru cinci proiecte de dezvoltare regională în nordul țării

Mai întâi va fi verificată starea documentației tehnice pentru fiecare proiect, apoi vor fi anunțate licitațiile pentru selectarea executanților. Termenele de începere a lucrărilor vor putea fi cunoscute ulterior.

Cea mai mare investiție, de 43,8 milioane de lei, este prevăzută pentru extinderea rețelelor de canalizare în orașul Dondușeni și facilitarea accesului la aceste servicii pentru patru localități învecinate.

La Soroca vor fi alocate 36,7 milioane de lei pentru construcția și extinderea sistemului de canalizare, iar la Drochia – 27,5 milioane de lei pentru reabilitarea unei zone cu potențial turistic și de agrement.

20,9 milioane de lei vor fi investite în proiectul „Sângerei – Centru Urban Model”, orientat spre modernizarea infrastructurii urbane. La Edineț, cu 16,5 milioane de lei, va fi amenajată o piață agricolă modernă, care va oferi condiții mai bune pentru producătorii și comercianții locali.

Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a declarat la ceremonia de semnare a contractelor de finanțare, că investițiile urmăresc îmbunătățirea accesului la servicii publice, modernizarea localităților, crearea unor condiții mai bune pentru dezvoltarea afacerilor și valorificarea potențialului comunităților.

Contractele de finanțare au fost semnate la Bălți, în cadrul celei de-a XII-a ediții a Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord, organizate de Agenția de Dezvoltare Regională Nord, sub egida Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.