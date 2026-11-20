Primarul general, Ion Ceban, a evidențiat implicarea elevilor, copiilor, profesorilor, educatorilor și părinților în activitățile de plantare. Edilul i-a îndemnat pe participanți să publice videoclipuri de la acțiuni până pe 25 noiembrie, folosind hashtagul #MareaPlantareChisinau și menționând instituția de învățământ. În luna decembrie, vor fi premiate 100 de videoclipuri, fiecare cu câte 3 mii de lei.

Șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport, Andrei Pavaloi, a menționat că activitățile au mobilizat comunitățile educaționale și au transformat educația ecologică într-o experiență practică. Potrivit lui, copiii au învățat despre responsabilitatea față de natură, iar profesorii și părinții au contribuit la promovarea unui comportament responsabil față de mediul înconjurător.

Campania „Marea plantare” se desfășoară în toate sectoarele capitalei până la sfârșitul lunii noiembrie, iar calendarul acțiunilor și locurile de întâlnire pot fi consultate pe pagina plantare.chisinau.md.