Peste 18 mii de buletine de vot tipărite în patru limbi pentru scrutinele din 1 noiembrie

Potrivit CEC, din cele 18 251 de buletine, 12 481 sunt destinate alegerii primarilor, 4 042 – alegerii unui nou consiliu local, iar 1 728, pentru referendumul local.

În același timp, pentru alegerea primarilor, cele mai multe buletine sunt tipărite în limba rusă – 8 168, urmate de 3 851 în limba română, 362 în limba bulgară și 100 în limba găgăuză. În cazul alegerii consiliului local, sunt tipărite 3 842 de buletine în limba rusă și câte 100 în limbile română și găgăuză. Toate cele 1 728 de buletine pentru referendum sunt în limba română.

Totodată, buletinele de vot vor avea culori diferite, în funcție de tipul scrutinului. Cele pentru alegerea primarilor vor fi roz, cele pentru consiliul local – gri afumat, iar cele pentru referendum – albastru pastel. Costul unui buletin variază între 0,96 și 2,40 lei, în funcție de scrutin.

Duminică, 1 noiembrie, alegeri pentru funcția de primar vor avea loc în satele Cairaclia și Novosiolovca din raionul Taraclia, orașul Costești din raionul Rîșcani, satul Hăsnășenii Mari din raionul Drochia și satul Chirsova din UTA Găgăuzia. Totodată, în satul Tomai din UTA Găgăuzia va fi aleasă o nouă componență a consiliului local, iar în satul Delacău din raionul Anenii Noi va avea loc un referendum local.