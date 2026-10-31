Peste 2 100 de autorizații de construire, eliberate în primele nouă luni din an

Potrivit BNS, 1 588 de autorizații au fost eliberate pentru clădiri rezidențiale, iar 536 pentru clădiri nerezidențiale, în perioada ianuarie-septembrie. Numărul autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale a scăzut în municipiul Chișinău, UTA Găgăuzia și regiunile Sud și Nord, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în regiunea Sud, cu 16 autorizații mai puține, și în regiunea Nord, cu 18 mai puține. În schimb, în regiunea Centru au fost eliberate cu 15 autorizații mai multe.

În cazul clădirilor nerezidențiale, cele mai mari scăderi au fost înregistrate în regiunea Centru, cu 48 mai puține, și în regiunea Sud, cu 15 mai puține. În regiunea Nord, numărul acestora a fost cu unu mai mic. În schimb, în municipiul Chișinău au fost eliberate cu 15 autorizații mai multe, iar în UTA Găgăuzia, cu 16 mai multe față de ianuarie-septembrie 2025.