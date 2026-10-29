Peste 2 400 de studenți străini, înscriși la universitățile din R. Moldova

Potrivit MEC, studenții provin din 31 de țări, cei mai mulți fiind din România, Ucraina, India și Israel. În instituțiile de învățământ superior din Moldova studiază și tineri din Tunisia, Statele Unite ale Americii, China, Suedia, Turcia, Danemarca și Azerbaidjan.

Cei mai mulți studenți străini sunt înscriși la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și Universitatea de Stat din Moldova.

În topul celor mai solicitate specializări sunt psihologia, dreptul, medicina, pedagogia preșcolară și stomatologia.