În perioada 9-15 noiembrie, au fost raportate nouă cazuri de gripă sezonieră, cu șase mai multe decât în săptămâna precedentă, și patru cazuri de COVID-19, cu unul mai puțin.

În ceea ce privește imunizarea, din cele 240 de mii de doze de vaccin antigripal INFLUVAC trivalent, achiziționate pentru sezonul 2026-2027, au fost utilizate peste 190 de mii.

Potrivit ANSP, vaccinarea este recomandată persoanelor începând cu vârsta de șase luni, în special celor cu risc sporit de complicații: copiii și adulții cu boli cronice, femeile gravide, persoanele vârstnice și cele instituționalizate.

Totodată, pentru prevenirea infecțiilor respiratorii, agenția recomandă respectarea regulilor de igienă, inclusiv spălarea frecventă a mâinilor și utilizarea șervețelelor de unică folosință în timpul tusei sau strănutului. De asemenea, sunt importante alimentația echilibrată, odihna suficientă și activitatea fizică regulată.