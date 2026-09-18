Peste 20 de companii din R. Moldova își prezintă produsele la expoziția de la Baia Mare

Expoziția a fost deschisă oficial vineri, 18 septembrie, iar companiile participante prezintă publicului din Maramureș produse și branduri autohtone din mai multe domenii, transmite MOLDPRES.

Potrivit Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI), oferta expozanților include produse alimentare, precum cașcavaluri, brânzeturi, produse de patiserie, produse apicole, vinuri, fructe uscate, dulciuri și uleiuri presate la rece, dar și uleiuri esențiale, creme naturale, bijuterii, articole textile și produse de meșteșugărit.

„În anul 2026 facem 10 ani de când am pornit proiectul «Republica Moldova Prezintă» în România. Ce prezintă? Știm cu toții – tot ce are țara noastră mai bun: produse alimentare – cașcavaluri, brânzeturi, produse de patiserie, produse apicole, vinuri, fructe uscate, dulciuri, uleiurile presate la rece; uleiuri esențiale, creme naturale, bijuterii, dar și textile, meșteșuguri și multe altele”, a declarat Viorica Cazacu, șefa Secției Evenimente de afaceri, târguri și expoziții din cadrul CCI a Republicii Moldova.

„Dragi maramureșeni, până duminică, peste 20 de companii din Republica Moldova își vor expune produsele. Vă invităm să-i cunoașteți, iar pe unii chiar să-i reîntâlniți, întrucât sunt deja la cea de-a V-a ediție”, a transmis Viorica Cazacu localnicilor.

Proiectul expozițional „REPUBLICA MOLDOVA PREZINTĂ” a fost lansat în 2016, la Iași, cu scopul de a facilita promovarea produselor și producătorilor din Republica Moldova pe piața românească și de a crea oportunități de interacțiune cu publicul și mediul de afaceri din România.

În cei zece ani de la lansare, proiectul a fost organizat în mai multe orașe din România, printre care Iași, Brașov, Ploiești, Vaslui și Cluj-Napoca, devenind o platformă de promovare a produselor autohtone și de dezvoltare a relațiilor economice dintre cele două state.

Ediția de la Baia Mare se desfășoară în cadrul Festivalului Castanelor, eveniment cu tradiție în municipiu, oferind companiilor moldovenești posibilitatea de a-și prezenta produsele unui public numeros și de a interacționa cu potențiali parteneri și clienți.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și Consiliului Județean Maramureș.