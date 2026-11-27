Caravana a fost organizată de Agenția de Investiții din Republica Moldova, în parteneriat cu Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova. La evenimentul de la Brașov a participat și ambasadorul Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, care a prezentat avantajele investiționale ale țării, reformele economice și oportunitățile create de procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Potrivit Agenției de Investiții, la evenimentele organizate în cele trei orașe au participat reprezentanți ai autorităților locale, camerelor de comerț și asociațiilor de afaceri din România. Echipa instituției a prezentat facilitățile și instrumentele de sprijin disponibile investitorilor, precum și oportunitățile de afaceri în industria prelucrătoare, infrastructură, IT și servicii pentru afaceri.

Participanții au avut ocazia să cunoască experiența unor companii din Republica Moldova care activează în industria vitivinicolă, cosmetică, producția de mobilier, producția industrială și inginerie și care și-au extins activitatea pe ambele piețe.

Schimburile comerciale dintre Republica Moldova și România se ridică la circa 3,16 miliarde de euro, iar aproximativ 29% din exporturile moldovenești sunt orientate către piața românească. Investițiile românești în Republica Moldova se ridică la circa 442 de milioane de euro, iar peste 1 700 de companii cu capital românesc activează în țara noastră.

Oportunitățile de cooperare vor fi susținute și de lansarea zborurilor directe Chișinău-Brașov. Cursele, programate de trei ori pe săptămână, urmează să fie operate începând cu 17 decembrie.