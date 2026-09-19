Peste 200 de profesori din R. Moldova, la cursuri de vară în universități din România

La cursuri au participat 207 profesori din Chișinău și Bălți, precum și din raioanele Taraclia, Briceni, Edineț și Râșcani, precum și din Găgăuzia. Printre participanți s-au numărat profesori de limba și literatura română, dar și cadre didactice care predau istoria, geografia, matematica, educația fizică, precum și reprezentanți ai învățământului profesional tehnic și ai educației timpurii. Cursurile au fost organizate de universități din Timișoara, Oradea, Galați, Brașov, București, Suceava, Cluj-Napoca și Iași.

Tot în acest an, 60 de copii din UTA Găgăuzia și din raionul Taraclia au participat, în premieră, la Taberele ARC, organizate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României.

Rezultatele programelor au fost prezentate în cadrul unei ședințe de totalizare organizate de Ministerul Educației și Cercetării. „Ne dorim ca metodele, practicile și cunoștințele dobândite să fie aplicate în școlile alolingve și în comunitățile în care activează cadrele didactice. Vom continua să susținem studierea limbii române prin formarea profesorilor, dezvoltarea educației multilingve, extinderea claselor-model cu predare în limba română”, a declarat Valentina Olaru, secretar de stat la MEC.

La rândul său, Ovidiu Năftănăilă, prim-colaborator al Ambasadei României în Republica Moldova, a apreciat cooperarea dintre cele două state în domeniul educației și a precizat că România va continua să susțină proiectele destinate profesorilor și elevilor din Moldova