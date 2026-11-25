Pentru alegerea deputaților în Adunarea Populară a Găgăuziei sunt tipărite 87 360 de buletine de vot: 5 450 în limba română, 67 810 în limba rusă și 14 100 în limba găgăuză.

Pentru alegerea bașcanului vor fi tipărite 129 390 de buletine de vot, dintre care 8 150 în limba română, 100 740 în limba rusă și 20 500 în limba găgăuză. Alte 6 883 de buletine sunt destinate votării repetate în circumscripția electorală Baurci, nr. 12.

Buletinele pentru alegerea deputaților în Adunarea Populară și pentru votarea repetată vor avea culoarea gri-verzui pal, iar cele pentru alegerea bașcanului – violet-indigo pal.

Prețul unui buletin variază în funcție de scrutin, limbă și tiraj, fiind cuprins între 0,40 lei și 1,80 lei. Valoarea totală a tipăririi buletinelor pentru toate scrutinele este de peste 134 de mii de lei.