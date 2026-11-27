Participanții au avut ocazia să descopere istoria monedei naționale și să-și aprofundeze cunoștințele despre gestionarea banilor, serviciile bancare și importanța educației financiare, transmite IPN.

Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a subliniat că educația financiară îi ajută pe tineri să înțeleagă mecanismele economiei și să ia decizii informate în gestionarea propriilor resurse. Potrivit ei, cunoașterea noțiunilor financiare de bază contribuie la formarea unei societăți responsabile și la consolidarea stabilității economice a țării.

Programul a început la sediul Băncii Naționale, cu un tur ghidat al sălii de expoziții, unde participanții au făcut cunoștință cu istoria leului moldovenesc și au admirat colecția de monede comemorative și jubiliare emise de BNM. Totodată, aceștia au discutat cu experții instituției despre rolul băncii centrale în menținerea stabilității prețurilor și asigurarea unui sistem financiar solid.

În cadrul activităților interactive, elevii și studenții au învățat să recunoască elementele de siguranță ale bancnotelor și să facă diferența dintre cele autentice și cele false.

Experiența a continuat la băncile licențiate, unde tinerii au participat la jocuri educative, simulări și discuții cu specialiști din domeniul financiar-bancar. Astfel, aceștia au aflat cum pot deschide un cont bancar, cum să utilizeze în siguranță un card, ce presupune contractarea unui credit și care sunt modalitățile prin care își pot planifica economiile pentru a-și atinge obiectivele.