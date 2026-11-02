Peste 2.600 de gospodării, vizitate de salvatori pentru prevenirea incendiilor în sezonul rece

Potrivit IGSU, începând cu 1 octombrie 2026, specialiștii au verificat starea a 1.771 de sobe și canale de evacuare a fumului, au distribuit peste 5.100 de pliante informative și au înmânat 1.837 de atenționări privind respectarea regulilor de securitate la incendiu.

Doar în perioada 22–28 octombrie, angajații IGSU au desfășurat acțiuni de prevenire în gospodăriile cetățenilor, unde au evaluat riscurile de incendiu și au informat populația despre pericolele generate de utilizarea necorespunzătoare a sobelor și instalațiilor de încălzire.

În contextul sezonului rece, salvatorii îndeamnă cetățenii să verifice sobele și coșurile de fum înainte de utilizare și să înlăture eventualele fisuri. De asemenea, canalele de evacuare a fumului trebuie curățate periodic, iar focul din sobă trebuie stins înainte de culcare.

Specialiștii recomandă evitarea supraîncălzirii sobelor și a altor instalații de încălzire, păstrarea materialelor inflamabile la distanță de sursele de căldură și renunțarea la utilizarea sobelor, centralelor termice și aparatelor electrice defecte sau improvizate.

Totodată, IGSU recomandă aerisirea periodică a încăperilor și exploatarea corectă a tuturor surselor de încălzire, pentru a preveni incendiile și intoxicațiile cu monoxid de carbon.

Inspectoratul reamintește că respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor poate preveni situațiile de risc și salva vieți.