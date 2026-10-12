Peste 400 de participanți, așteptați la expozițiile Moldagrotech și Farmer

În cadrul unei conferințe de presă, directoarea Moldexpo, Zinaida Popa, a vorbit despre principalele atracții ale evenimentului și oportunitățile oferite vizitatorilor. La intrarea în spațiul expozițional va fi amenajată o zonă dedicată evoluției agriculturii, iar cei interesați vor putea descoperi utilaje pentru diverse lucrări agricole și soluții tehnologice menite să contribuie la modernizarea fermelor.

Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, a subliniat că adoptarea tehnologiilor moderne este esențială pentru creșterea competitivității producătorilor agricoli din Republica Moldova. Potrivit acestuia, utilizarea echipamentelor performante poate contribui la reducerea costurilor de producție, sporirea productivității și îmbunătățirea calității produselor agricole.

Ambele expoziții vor putea fi vizitate în perioada 15-18 octombrie, între orele 10:00 și 18:00, la Moldexpo.